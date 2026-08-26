26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिंगरौली

उफनता नाला पार करते दिखे स्कूली बच्चे, सिंगरौली में बारिश के बीच सुरक्षा पर सवाल

Singrauli Rain Update : बरौहा का बलिया नाला पार करते समय अचानक बहाव तेज हो गया, जिसमें दो छात्राओं की साइकिलें बह गई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 26, 2026

Singrauli Rain Update

छात्राओं कों बलिया नाला पार कराते ग्रामीण (फोटो सोर्स: Viral Video)

Singrauli News :मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। हालात ये हैं कि, जिले के लगभग सभी नदी-नाले उफान पर हैं। जिले में लगातार जारी बारिश के बीच एक बेहद चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि, अपना भविष्य स्थापित करने की तैयारी कर रहे स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। दावा है कि, ये स्कूली बच्चे पढ़ाई करके घर लौटते वक्त उफनता नाला पार कर रहे हैं।

जानकारी सामने आई है कि, जिस समय स्कूली बच्चे नाला पार कर रहे थे, तभी अचानक ऊपरी क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव तेज हो गया। चंद सेकंडों के भीतर ही हालात ये हो गए थे कि, नाला पार कर रहे बच्चे बहने की स्थिति में पहुंच गए थे। गनीमत रही कि, मौके पर कई अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्होंने तत्परता दिखाते सभी बच्चों का हाथ पकड़कर सुरक्षित रूप से तेज बहाव के बीच से बाहर निकाला।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ये हैरान कर देने वाला मामला, जिले के अंतर्गत आने वाले कंजी ग्राम पंचायत के बरौहा गांव का बताया जा रहा है। यहां स्कूल से आने-जाने के दौरान छात्र बलिया नाला पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नाले का जल स्तर बढ़ गया। हालात ये हो गए की कई छात्र अपनी साइकिले साथ लेकर नाला पार कर रहे थे। लेकिन, तेज बहाव के बीच उनमें से दो छात्राओं की साइकिलें भी पानी में बह गईं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, बच्चे घुटनों तक पानी के बीच नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के मौसम में उफनते नाले को इस तरह पार करना किसी बड़े हादसे को न्योता देने से कम नहीं है।

ग्रामीणों की सतर्कता से टला हादसा

हालांकि, ग्रामीणों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। सभी बच्चों को सुरक्षित नाले के बहाव से बाहर निकाल लिया गया। घटना सामने आने के बाद एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। सवाल ये है कि, बारिश के मौसम में जब नदी-नाले उफान पर हैं तो आखिर स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? एक हादसा टल गया, लेकिन अगली बार प्रशासन की तैयारी कितनी कारगर होगी, ये गौर करने वाली बात है।

Bhopal News : शक्कर के दाम गिरे, 800 रुपए क्विंटल तक आई कमी

ये भी पढ़ें
Sugar Price Drop

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 01:06 pm

Published on:

26 Aug 2026 01:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / उफनता नाला पार करते दिखे स्कूली बच्चे, सिंगरौली में बारिश के बीच सुरक्षा पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Singrauli News: भाजपा विधायक की कार की फायर ब्रिगेड से सफाई का वीडियो वायरल

Singrauli BJP MLA Car Wash Fire Brigade
सिंगरौली

Singrauli News: दो दिन में दो बेटों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पसरा मातम

Two Brothers Death
सिंगरौली

Singrauli News: कैंसर पीड़ित मासूम के लिए दान किए बाल, निगम कमिश्नर सविता प्रधान की संवेदनशील पहल

singrauli Savita Pradhan
सिंगरौली

Singrauli News: 'प्रेम संबंध थे पर शादी नहीं करनी थी', मामी ने की भांजे की हत्या, कार में रखा शव

singrauli
सिंगरौली

Singrauli News: बेटे को अस्पताल पहुंचाने से पहले पिता की थमी सांसें, बेटे ने भी तोड़ा दम, पति-बेटे की मौत से बेखबर मां लड़ रही जिंदगी की जंग

SINGRAULI
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.