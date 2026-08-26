उफनता नाला पार करते दिखे स्कूली बच्चे, सिंगरौली में बारिश के बीच सुरक्षा पर सवाल

ये हैरान कर देने वाला मामला, जिले के अंतर्गत आने वाले कंजी ग्राम पंचायत के बरौहा गांव का बताया जा रहा है। यहां स्कूल से आने-जाने के दौरान छात्र बलिया नाला पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नाले का जल स्तर बढ़ गया। हालात ये हो गए की कई छात्र अपनी साइकिले साथ लेकर नाला पार कर रहे थे। लेकिन, तेज बहाव के बीच उनमें से दो छात्राओं की साइकिलें भी पानी में बह गईं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, बच्चे घुटनों तक पानी के बीच नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के मौसम में उफनते नाले को इस तरह पार करना किसी बड़े हादसे को न्योता देने से कम नहीं है।