Singrauli News: भाजपा विधायक की कार की फायर ब्रिगेड से सफाई का वीडियो वायरल

Singrauli BJP MLA Car Wash Fire Brigade: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में नगर निगम की आपातकालीन सेवा के लिए दमकल वाहन के कथित निजी उपयोग का मामला सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार सुबह सामने आए एक वीडियो में दमकल वाहन के पानी से दो कर्मचारी सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह की निजी कार की सफाई कर रहे हैं। यह वीडियो मंगलवार सुबह का बताया गया है। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।