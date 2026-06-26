7 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रची साजिश, पत्थर से कुचलवाया पति का सिर, सिंगरौली में मास्टरमाइंड पत्नी ने उगला राज

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रामकली का माड़ा थाना क्षेक्षा के ग्राम मलगा निवासी नीरज कुमार शाह (23) से प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार, रामकली ने अपने प्रेमी नीरज को को पति की हत्या के लिए उकसाया। योजना के तहत 19 जून को नीरज अपने साथी सूरज सिंह गोंड़ (22) के साथ ग्राम भरी पहुंचा। दोनों आरोपियों ने रघुनाथ को शराब पिलाने के बहाने हाईवे किनारे ले जाकर उसके साथ मारपीट की और पत्थर से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क किनारे बोल्डर के पीछे फेंक दिया गया।