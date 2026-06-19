सिंगरौली में ‘भाजपा’ नाम की युवती ने शादी से एक दिन पहले दी जान, वेडिंग कार्ड वायरल

Singrauli Viral Wedding Card- मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से कुछ दिन पहले एक रोचक वेडिंग कार्ड वायरल हुआ था। इस कार्ड में दूल्हे के नाम 'गेंदालाल' और दुल्हन का नाम 'भाजपा' लिखा था। जी हां, आपने बिलकुल सही पढ़ा। सिंगरौली के सरई क्षेत्र के कर्थुआ बहेरा गांव में एक युवती का नाम 'भाजपा प्रजापति' (Bhajpa Prajapati) था जिसकी 19 जून शुक्रवार को शादी होनी थी। हालांकि, शादी के एक दिन पहले दोनों परिवारों की खुशियों पर ग्रहण लग गया। शादी से एक दिन पहले यानी 18 को भाजपा प्रजापति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भाजपा 19 साल की थी। भाजपा के इस आत्मघाती कदम से परिवार में शोक की लहर है। चितरंगी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हालांकि,आत्महत्या करने का कारण अब तक सामने नहीं आया है।