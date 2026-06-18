ग्वालियर को मिलेगी 5 नई सड़कों की सौगात, 15 मीटर चौड़ा बायपास बनेगा, DPR तैयार

जानकारी के अनुसार 42.76 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़कें बनेंगी। लोक निर्माण विभाग के अनुसार उक्त सभी सड़क निर्माण का सेटेलाइट नक्शा तैयार किया जा चुका है। जबकि मकौड़ा टेकनपुर मार्ग की डीपीआर तैयार की जाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीआर के अनुसार 8.1 किमी तक सड़क का निर्माण होगा, 4 मीटर चौड़ी बनेगी। 10.53 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। उक्त मार्ग बनने से मकौड़ा, कल्याणी, टीसीपी, हाइवे स्थित बौना, ऊधलपाड़ा, बझेरा, करीब 8 गांव के रहवासी लाभांवित होगे।