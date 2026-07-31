Gwalior News- ‘सॉरी मम्मी, दीदी मैं मर रहा हूं’ 20 साल बड़ी भाभी से प्यार में 22 साल के मोंटी ने दे दी जान

Gwalior Love Case- ग्वालियर में एक युवक ने प्यार में नाकामी पर अपनी जान दे दी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा- 'सॉरी मम्मी, दीदी मैं मर रहा हूं, मैं सबको छोड़कर जा रहा हूं, प्यार के बिना जी नहीं सकता।' पता चला है कि वह रिश्ते की एक भाभी से एकतरफा प्यार करता था जोकि करीब 20 साल बड़ी हैं। युवक पेशे से फोटोग्राफर था। उसकी मौत से मां और बहन का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। पुलिस मामले की जांच में लग गई है। परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है।