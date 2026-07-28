Gwalior News: अंदर ही अंदर टूट चुकी बेटी ने मौत की तरफ बढ़ाया कदम, अचानक पहुंच गई मां

पीड़िता ने बताया कि बीते दिनों जब उसने रवि पर शादी के लिए दबाव बनाया तो रवि ने शादी करने से इंकार कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया या फिर पुलिस में शिकायत की तो अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम कर देगा। पीड़िता के मुताबित बीते दिनों कॉलेज से परीक्षा देते वक्त लौटते समय भी आरोपी ने उसका रास्ता रोका और बदनाम करने की धमकी दी। वो आरोपी की धमकी से डर गई थी और इसीलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।