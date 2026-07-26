माता-पिता को रोता छोड़ गई रोशनी, छतरपुर में करीब 3 महीने पहले हुई थी शादी

मृतका रोशनी के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से 5 मई को महेश पटेल के साथ की थी। शादी में 10 लाख रुपये नकद भी दिए थे लेकिन शादी के बाद ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उनका आरोप है कि 5 लाख रुपए नकद, एक चार पहिया वाहन या शहर में एक प्लॉट की मांग ससुरालवालों की तरफ से की जा रही थी। बेटी के साथ विवाद किया जाता था और दो दिन पहले ही वो बेटी से मिलकर गए थे और ससुराल वालों को समझाया भी था। वहीं मां रेखा पटेल ने भी आरोप लगाया है कि सास और जेठानी मानसिक रूप से रोशनी को प्रताड़ित करती थीं।