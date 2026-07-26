26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छतरपुर

माता-पिता को रोता छोड़ गई रोशनी, छतरपुर में करीब 3 महीने पहले हुई थी शादी

Newly Married Woman Suspicious Death: मृतका रोशनी के पिता का आरोप- 5 लाख रुपए नकद, एक चार पहिया वाहन या शहर में एक प्लॉट की मांग कर रहे थे ससुराल वाले, शादी में नकद दिए थे 10 लाख रुपये।
2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jul 26, 2026

chhatarpur

newly married woman roshni patel suspicious death, मृतका रोशनी पटेल की जीवित अवस्था की तस्वीर व साथ में पति महेश पटेल (Source-Patrika)

Chatarpur Newly Married Woman Suspicious Death: मध्यप्रदेश के छतरपुर के रामनगर कांटी में रहने वाली 22 वर्षीय नवविवाहिता की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग जहां करंट लगने से नवविवाहिता की मौत होने की बात कह रहे हैं वहीं मृतका के पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने रविवार को नवविवाहिता का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की हर पहलू से जांच करने में जुट गई है।

करीब 3 महीने पहले हुई थी शादी

रामनगर के कांटी में रहने वाली नवविवाहिता 22 वर्षीय रोशनी पटेल की शादी करीब 3 महीने पहले महेश पटेल से हुई थी। शनिवार शाम को रोशनी की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार को अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मृतका रोशनी के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि किचन में काम करते वक्त रोशनी को हीटर से करंट लगा था, वो जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पिता ने लगाए हत्या के आरोप

मृतका रोशनी के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से 5 मई को महेश पटेल के साथ की थी। शादी में 10 लाख रुपये नकद भी दिए थे लेकिन शादी के बाद ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उनका आरोप है कि 5 लाख रुपए नकद, एक चार पहिया वाहन या शहर में एक प्लॉट की मांग ससुरालवालों की तरफ से की जा रही थी। बेटी के साथ विवाद किया जाता था और दो दिन पहले ही वो बेटी से मिलकर गए थे और ससुराल वालों को समझाया भी था। वहीं मां रेखा पटेल ने भी आरोप लगाया है कि सास और जेठानी मानसिक रूप से रोशनी को प्रताड़ित करती थीं।

हमने कभी दहेज नहीं मांगा- ससुर

एक तरफ जहां मृतका रोशनी के माता-पिता गंभीर आरोप लगा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ससुर गनेशी पटेल ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि रोशनी को खाना बनाते समय हीटर से करंट लगा था। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमने कभी दहेज की मांग नहीं की। ससुर गनेशी पटेल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

‘मेरे बदले एकादशी का व्रत रखना, अंतिम संस्कार वाराणसी में करना’, बेटे के नाम भावुक संदेश लिख सतना में मां ने की आत्महत्या

ये भी पढ़ें
satna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 07:42 pm

Published on:

26 Jul 2026 07:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / माता-पिता को रोता छोड़ गई रोशनी, छतरपुर में करीब 3 महीने पहले हुई थी शादी

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कागज़ों में चमचमाते प्रोजेक्ट, ज़मीन पर बहती सडक़ें: 10.59 करोड़ लुटाकर भी अधूरा केल नदी का पुल, 10 किमी का अतिरिक्त चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीण!

kel pull
छतरपुर

Snake Bite: रात 1:30 बजे बिस्तर में घुसे सांप ने युवती को डसा, छतरपुर के अस्पताल में भर्ती

chhatarpur
छतरपुर

Chhatarpur news: ‘रोते-रोते चली गई..’. बेटे का गम भूली नहीं 102 साल की बूढ़ी मां, बहू ने उजाड़ा पूरा घर

Death of an elderly woman: शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंपा (Photo Source - Patrika)
छतरपुर

भवन निर्माण में भ्रष्टाचार! विश्वविद्यालय की इमारतों की खुली पोल, दीवारों में दरारें और छतों से गिर रहा प्लास्टर, खुले तारों से करंट का खतरा

building damage
छतरपुर

पॉलीटैक्निक के बाद नौगांव को मिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पर बढ़ने के बजाय घट गए कोर्स; कंप्यूटर साइंस जैसा मुख्य विषय गायब!

College of Engineering
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.