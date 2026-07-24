रात 1:30 बजे बिस्तर में घुसे सांप ने युवती को डसा, छतरपुर के अस्पताल में भर्ती

snake bite girl hospitalized after family delayed treatment, अस्पताल में भर्ती नीति शर्मा (Source-patrika)
Chhatarpur Snake Bite Case: मध्यप्रदेश में बारिश का सीजन शुरू होते ही सर्पदंश के मामलों में तेजी आई है, ताजा मामला छतरपुर जिले का है जहां एक युवती को सांप के डसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती की हालत अब खतरे से बाहर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। युवती को घर में सोते वक्त सांप ने डसा था, बताया गया है कि परिजन पहले युवती को झाड़फूंक कराने के लिए ले गए थे लेकिन जब हालत बिगड़ती गई तो अस्पताल लेकर पहुंचे। राहत की बात ये है कि वक्त पर इलाज मिलने से युवती की जान बच गई है।
छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके के राधेनगर गांव में रहने वाली 23 वर्षीय नीति शर्मा अपने घर में रात में बिस्तर में सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 1.30 बजे बिस्तर में घुसे जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसते ही नीति दर्द से चीख उठी और उसकी चीख सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। परिजन ने कमरे की लाइट जलाई तो बिस्तर पर सांप दिखाई दिया। नीति को सांप के डसने का पता चलते ही परिवार में हड़कंप मच गया।
नीति को सांप के काटने के बाद परिजन की लापरवाही भी सामने आई है। परिजन नीति को इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाने की जगह पहले तो पास के ढाडारी गांव लेकर गए और वहां झाड़-फूंक कराते रहे। लेकिन जब हालत में सुधार नहीं आया तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, हालांकि राहत की बात ये है कि वक्त रहते नीति को इलाज मिल गया और उसकी जान बच गई। नीति अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
बता दें कि बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के साथ ही सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिसके कारण सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों के घरों या फिर किसी सुरक्षित स्थान में घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। सांप के काटने पर कुछ बातों को याद रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है।
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