रात 1:30 बजे बिस्तर में घुसे सांप ने युवती को डसा, छतरपुर के अस्पताल में भर्ती

Chhatarpur Snake Bite Case: मध्यप्रदेश में बारिश का सीजन शुरू होते ही सर्पदंश के मामलों में तेजी आई है, ताजा मामला छतरपुर जिले का है जहां एक युवती को सांप के डसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती की हालत अब खतरे से बाहर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। युवती को घर में सोते वक्त सांप ने डसा था, बताया गया है कि परिजन पहले युवती को झाड़फूंक कराने के लिए ले गए थे लेकिन जब हालत बिगड़ती गई तो अस्पताल लेकर पहुंचे। राहत की बात ये है कि वक्त पर इलाज मिलने से युवती की जान बच गई है।