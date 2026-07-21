प्राचीन शिवलिंग से लिपटा दिखा काला नाग, छतरपुर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शिव मंदिर में शिवलिंग से नाग के लिपटे होने की खबर जब शहर के लोगों को लगी तो कुछ ही देर में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर में मौजूद लोगों ने अन्य श्रद्धालुओं से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। करीब दो घंटे बाद नाग शिवलिंग पर लिपटा रहा और फिर अपने आप मंदिर से बाहर निकल गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की। कई लोगों ने इस घटना को भगवान शिव और नागराज के विशेष संबंध का प्रतीक बताते हुए इसे दुर्लभ संयोग माना।