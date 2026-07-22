छतरपुर में हर साल मरम्मत के नाम पर डकार रहे करोड़ों का बजट! मानसून आते ही फिर उखड़ी 5 करोड़ की डामर सडक़, घटिया सीसी पैचवर्क के जुगाड़ पर उतरा पीडब्ल्यूडी

सडक़ों के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हर साल करोड़ों का बजट स्वाहा होने के बाद भी सडक़ें साल भर क्यों नहीं टिक पातीं?- वर्ष 2022 में लगभग 5 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से जवाहर रोड और आसपास के मार्गों पर डामरीकरण हुआ था, जो जुलाई 2022 की बारिश में महज 5 दिन के भीतर बह गया।- इसके बाद वर्ष 2023 और 2024 में भी मानसून बीतते ही डामरीकरण और पैचवर्क के नाम पर फिर से लाखों रुपए के टेंडर जारी किए गए।-आखिर ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग फार्मूला है जिसके तहत हर साल सडक़ उखड़ती है और हर साल मरम्मत का नया बजट पास करा लिया जाता है?