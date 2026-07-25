कागज़ों में चमचमाते प्रोजेक्ट, ज़मीन पर बहती सडक़ें: 10.59 करोड़ लुटाकर भी अधूरा केल नदी का पुल, 10 किमी का अतिरिक्त चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीण!

गौरिहार जनपद क्षेत्र के बलरामपुर गांव के पास केल नदी पर स्थित पुराना पुल वर्ष 2020 में आई बाढ़ और तेज बहाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके पिलर जमीन में धंस चुके हैं। इसके बावजूद हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी जर्जर और खतरनाक पुल से गुजरने को मजबूर हैं। प्रशासन ने वर्ष 2023 में 10.59 करोड़ रुपए की लागत से 175 मीटर लंबे नए पुल के निर्माण को स्वीकृति दी थी। सेतु विभाग की देखरेख में रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अप्रेल 2023 में इसका काम शुरू किया गया, जिसे अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना था। लेकिन तय सीमा समाप्त होने के 8 महीने बीत जाने के बाद भी 25 प्रतिशत काम अधूरा पड़ा है। बारिश शुरू होते ही निर्माण कार्य एक बार फिर पूरी तरह ठप हो गया है।