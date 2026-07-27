ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने बदला नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक का शेड्यूल

Gwalior News : मध्य प्रदेश के विशेषकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) - मानिकपुर रेलखंड पर मऊरानीपुर - रोरा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के तहत प्रस्तावित नॉन - इंटरलॉकिंग (एनआइ) ब्लॉक का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण 28 जुलाई के बजाय अब 29 जुलाई को होने के कारण रेलवे ने ब्लॉक की नई तिथियां जारी की हैं। 28 से 30 जुलाई के बीच 6 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं, 2 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि 1 ट्रेन को कुल 210 मिनट तक विनियमित (रेगुलेट) किया जाएगा।