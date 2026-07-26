Gwalior : फाइनेंस कंपनी में 45 लाख की ठगी, पूर्व कर्मचारियों ने 75 ग्राहकों को थमाईं फर्जी रसीदें, 40 ऑटो भी बेच डाले

ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर स्थित आरबीए फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में करीब 45 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों ने 75 ग्राहकों से वसूली गई लोन की किस्तों को कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। ग्राहकों को फर्जी रसीदें और जाली लोन स्टेटमेंट देकर गुमराह किया जाता रहा। मामला तब उजागर हुआ, जब लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कंपनी ने इंटरनल ऑडिट कराया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।