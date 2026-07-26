26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior : फाइनेंस कंपनी में 45 लाख की ठगी, पूर्व कर्मचारियों ने 75 ग्राहकों को थमाईं फर्जी रसीदें, 40 ऑटो भी बेच डाले

ग्वालियर में फाइनेंस कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों ने 75 ग्राहकों को फर्जी रसीदें देकर 45 लाख रुपए की ठगी की। 40 सरेंडर ऑटो बेचने का भी आरोप, पुलिस जांच में जुटी।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jul 26, 2026

ग्राहकों से किस्तें लेकर निजी खातों में ट्रांसफर की रकम।

PHOTO : AI

इंटरनल ऑडिट में खुला बड़ा फर्जीवाड़ा, ग्राहकों की किस्तें निजी खातों में करते रहे ट्रांसफर

ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर स्थित आरबीए फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में करीब 45 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों ने 75 ग्राहकों से वसूली गई लोन की किस्तों को कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। ग्राहकों को फर्जी रसीदें और जाली लोन स्टेटमेंट देकर गुमराह किया जाता रहा। मामला तब उजागर हुआ, जब लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कंपनी ने इंटरनल ऑडिट कराया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र गर्ग ने पुलिस को बताया कि जावेद खान क्रेडिट एंड कलेक्शन ऑफिसर और आकिब खान सेल्स एंड कलेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। पिछले कुछ समय से ग्राहकों की शिकायतें मिल रही थीं कि वे नियमित रूप से किस्तें जमा कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में भुगतान दर्ज नहीं हो रहा है। इसके बाद प्रबंधन ने आंतरिक ऑडिट कराया, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई।

फर्जी रसीदें देकर हड़पते रहे किस्तों की रकम

जांच में पता चला कि दोनों आरोपी ग्राहकों से नकद और ऑनलाइन माध्यम से किस्तें वसूलते थे। इसके बाद रकम कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए ग्राहकों को फर्जी रसीदें और जाली लोन स्टेटमेंट दिए जाते थे। प्रारंभिक जांच में ऐसे 75 लोनधारकों के साथ धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। कंपनी का अनुमान है कि ठगी की राशि करीब 45 लाख रुपए है।

नौकरी से हटने के बाद भी नहीं रुके

कंपनी के अनुसार 14 अप्रैल को जावेद खान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद 23 अप्रैल को आकिब खान ने इस्तीफा दिया, लेकिन प्रबंधन ने उसे स्वीकार नहीं किया। आरोप है कि इसके बावजूद दोनों कंपनी का नाम लेकर ग्राहकों से किस्तें वसूलते रहे। इतना ही नहीं, कई ग्राहकों के ब्लैंक चेक और लोन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ ले गए।

पार्किंग यार्ड से 40 ऑटो बेच डाले

जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने जिन डिफॉल्टर ग्राहकों से लोन के बदले 40 थ्री-व्हीलर ऑटो सरेंडर कराकर अपने पार्किंग यार्ड में रखे थे, आरोपियों ने उन्हें भी अवैध रूप से बेच दिया। इस कारण कंपनी को लाखों रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ। पुलिस अब बेचे गए वाहनों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

पुलिस जुटी जांच में

विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बैंक खातों के लेन-देन, फर्जी रसीदों, ग्राहकों के बयान और बेचे गए वाहनों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 06:28 pm

Published on:

26 Jul 2026 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior : फाइनेंस कंपनी में 45 लाख की ठगी, पूर्व कर्मचारियों ने 75 ग्राहकों को थमाईं फर्जी रसीदें, 40 ऑटो भी बेच डाले

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सटीक वजन और बिक्री के बाद सोल्ड का स्टेटस दर्ज करना अनिवार्य

verified
ग्वालियर

कैमरे को चकमा देकर 491 फर्जी सिम एक्टिवेट, ग्वालियर-मुरैना में बड़ा नेटवर्क बेनकाब

farzi
ग्वालियर

Gwalior News- सच सामने आया तो फूट-फूटकर रो पड़ी युवती, कोर्ट में फिल्मी ड्रामे जैसा मामला

Love Trap Case
ग्वालियर

कमाने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट का अहम फैसला

gwalior high court wife government job maintenance alimony daughter responsibility
ग्वालियर

शहर में 21 डिजिटल पीजोमीटर लगे, हर घंटे मिलेगा भूजल और पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा

reveal
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.