चेहरा वही, हुलिया नया: एक ही शख्स ने मूंछ, हेयर स्टाइल और एआइ एडिटिंग से चेहरे बदल-बदल कर लीं 246 सिम

ग्वालियर. कोरोना काल में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था तब ग्वालियर-चंबल अंचल में फर्जी सिम का कारोबार चल रहा था जिसने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (डीओटी) ने ऑपरेशन फेस में ग्वालियर और मुरैना के दो चेहरे चिन्हित किए हैं जिन्होंने अकेले 491 सिम फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई हैं। इनमें एक मास्टरमाइंड ग्वालियर के किला गेट का और सिम कारोबारी है। इस वेंडर ने अपने ही चेहरे को बहुरूपिया' बनाकर 246 फर्जी सिम बेची हैं। डी.ओ.टी के इनपुट पर रा…य साइबर सेल अब इस गैंग की कुंडली खंगाल रही है।