ग्वालियर में बन रहा वेस्टर्न बाइपास, बनेगा 1 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 7 छोटे पुल, 2 इंटरचेंज

Western Bypass: एमपी के ग्वालियर जिले के विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वाकांक्षी वेस्टर्न बाइपास परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से बनरहे इस बाइपास का करीब 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्माणाधीन वेस्टर्न बाइपास का बुधवार को निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। साथ ही निर्माण एजेंसी को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।