ग्वालियर में 15 फीट ऊंची दीवार ढही, मलबे में दबे 3 लोग, महिला की मौत

हादसे में जान गवाने वाली महिला की पहचान 40 वर्षीय तराना उर्फ सपना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि, महिला दीवार के पास ही चाय और सिगरेट का ठेला लगाती थी। आज सुबह भी उसने ठेला लगाया हुआ था। इसी दौरान उसका 42 वर्षीय पति राहुल उर्फ लल्ली जाटव और देवर पप्पू जाटव भी मौके पर आ गया। अभी वो एक साथ बैठकर बातचीत कर ही रहे थे कि, अचानक पहाड़ से सटी 15 फीट ऊंची दीवार भरभराकर आ गिरी, जिसकी चपेट में तीनों आ गए। बताया जा रहा है कि पप्पू कुछ दिन पहले ही भाई-भाभी से मिलने आया था। हादसे के बाद पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और संबंधित कार्रवाई की।