बाढ़ या भारी बारिश से ट्रेन रद्द होने पर एमपी में यात्रियों को मिलेगा पूरा टिकट रिफंड

Bina News : मानसून के दौरान कई बार बाढ़, जलभराव या भारी बारिश जैसी परिस्थितियों के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में रेल प्रबंधन द्वारा कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करना पड़ता है। ऐसे मामलों में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि, आखिर उनके टिकट का पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं? मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना जंक्शन से प्राप्त रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर रेलवे की ओर से ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी जाती है तो यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा टिकट रिफंड कर दिया जाता है।