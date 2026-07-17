सागर शहर के वैशाली नगर क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक स्कूटी के अंदर करीब पांच फीट लंबा सांप घुस गया। स्कूटी चालक जैसे ही वाहन लेकर निकला, उसे आगे के हिस्से में सांप होने का आभास हुआ। इसके बाद उसने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए स्कूटी को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्कूटी के अगले हिस्से की जांच शुरू की, जहां सांप छिपा हुआ था। सांप के स्कूटी के भीतर होने से आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।