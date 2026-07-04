18 साल के नमन की जान के दुश्मन हैं सांप, सागर 8 महीने में 4 बार डसा

Sagar Boy bitten by snake 4 times in 8 months: मध्यप्रदेश के सागर जिले में रहने वाले एक 12वीं क्लास के छात्र नमन चौबे के साथ सांपों की न जाने कौन सी दुश्मनी है कि सांप बार-बार उसे डसते हैं। वैसे नमन की किस्मत अच्छी है और वो हर बार सांप के डसने के बाद जीवित बच जाता है। अब एक बार फिर सांप ने नमन को डसा है और उसका इलाज सागर जिला अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि नमन की हालत खतरे से बाहर है। नमन को बार-बार सांप के डसने की घटनाओं से उसके परिजन दहशत में हैं।