4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

पहले एनडीजेड में अस्थायी आवास बनाने बीपीसीएल प्रबंधन ने खुद मांगी थी अनुमति और निर्माण कार्यों पर नहीं लगाई रोक

अब सुरक्षा का हवाला देकर हटाने की कार्रवाई हुई शुरू, जिसका हो रहा विरोध, रिफाइनरी प्रबंधन हर जगह अपना रहा दोहरी नीति और खामियाजा भुगत रहे लोग
2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jul 04, 2026

BPCL management had itself sought permission to construct temporary housing in the NDZ and did not halt the construction work

एनडीजेड में बने आवास तोड़ते हुए। फोटो-पत्रिका

बीना. रिफाइनरी के आसपास निषिद्ध और नो-डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) में करीब एक साल से निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन न रिफाइनरी प्रबंधन और न ही प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवाने के प्रयास किए। पिछले वर्ष दिसंबर माह में जब प्रशासन ने निर्माण कार्य हटाने के नोटिस दिए, तो बीपीसीएल प्रबंधन के अधिकारियों ने अनुमति देने आवेदन सौंपा था। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और अब फिर कार्रवाई शुरू हुई है, जिसका विरोध हो रहा है।
रिफाइनरी विस्तार के लिए करीब एक साल पहले से कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू किए थे और इसमें निषिद्ध क्षेत्र में रिफाइनरी के बाजू से बैचिंग प्लांट लगाए हैं। साथ ही आसपास मजदूरों के लिए सैकड़ों आवास बनाए गए हैं। एक वर्ष से यहां निर्माण कार्य चलने के बाद भी बीपीसीएल प्रबंधन, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतें होने के बाद दिसंबर 25 में प्रशासन ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद 30 दिसंबर को बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के डीजीएम एचआर ने एसडीएम को पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख था कि पेट्रोकेमिकल प्लांट के कार्य को गति देने और प्रोजेक्ट को समयानुसार पूरा करने के लिए कांट्रेक्टरों को अस्थायी कैंप बनाकर कर्मचारियों को रखने की अनुमति देने और जो कैंप बन गए हैं उन्हें भी अनुमति देने की मांग की थी, जो प्रोजेक्ट खत्म होते ही हटा लिए जाएंगे। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की थी और लगातार कॉलोनियों का निर्माण चलता रहा। सैकड़ों आवास बनने के बाद अब आवासों को हटाने की कार्रवाई हो रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है।

एनडीजेड में बढ़ती लोगों की संख्या सुरक्षा को खतरा
पहले आवास कम थे, लेकिन लगातार आवास बनने से लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो रिफाइनरी और लोगों की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। यदि कोई घटना होती है, तो इतने लोगों को सुरक्षित करना मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और प्रबंधन का भी सहयोग है। इससे प्रोजेक्ट का कार्य प्रभावित होगा, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन व्यावसायिक गतिविधियां और आवासीय क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। क्योंकि यहां लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैचिंग प्लांटों में लोगों की संख्या ज्यादा नहीं रहती है। दिसंबर माह में आवासों की संख्या ज्यादा नहीं थी।
अजय शर्मा, एचआर, बीना रिफाइनरी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 11:42 am

Published on:

04 Jul 2026 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पहले एनडीजेड में अस्थायी आवास बनाने बीपीसीएल प्रबंधन ने खुद मांगी थी अनुमति और निर्माण कार्यों पर नहीं लगाई रोक

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमाने वालों की मौत से उजड़े दो परिवार, आठ बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, एक की पत्नी गर्भवती

Two families devastated by the deaths of their breadwinners; eight children lose their fathers, and one of the deceased leaves behind a pregnant wife.
सागर

Ghoda Pachhad Snake: दोपहर 2.30 बजे सागर में ऑफिस में कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठा मिला 8 फीट लंबा सांप, स्टाफ में मचा हड़कंप

sagar snake news
सागर

BJYM Leader Harassment: BJYM नेता पर महिला डॉक्टर व स्टाफ को बैड टच करने और धमकी देने का आरोप, सागर में FIR दर्ज

SAGAR
सागर

Cobra on Door Latch: दरवाजे पर कुंडली मार कर बैठा रहा कोबरा, सागर में 'ॐ नमः शिवाय' जपता रहा परिवार

sagar snake
सागर

ट्रॉली का कृषि कार्य के लिए पंजीयन और मंडी में कर रहे व्यावसायिक उपयोग

Registration of the trolley for agricultural purposes, yet using it for commercial operations at the mandi.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.