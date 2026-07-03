ट्रॉली का कृषि कार्य के लिए पंजीयन और मंडी में कर रहे व्यावसायिक उपयोग

बीना. ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली खरीदते समय कृषि कार्य के लिए पंजीयन होता है, लेकिन कुछ लोग इस पंजीयन पर व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही क्षमता से अधिक अनाज की बोरियां भरने से हादसों का डर बना रहता है।

कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का अनाज ढोने कुछ लोगों ने किराए पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाए हुए हैं। यह ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कृषि कार्य के लिए ली गई हैं, लेकिन इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। यही नहीं ट्रॉलियों में ज्यादा अनाज की बोरियां ढोने के लिए कृषि कार्य में उपयोग होने वाली ट्रॉलियों से बड़ा बनवाया गया है। परिवहन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। इसके बाद भी मंडी के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि इसकी पूर्व में शिकायत भी की जा चुकी हैं। इस संबंध में प्रभारी मंडी सचिव प्रकाश मार्को से फोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।