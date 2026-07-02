विवादों में घिरा सागर की महिला पार्षद पति का जन्मदिन, तलवार से केक काटते वीडियो वायरल

बता दें कि, रशीद उर्फ बबलू कमानी के जन्मदिन पर देर रात सड़क पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हुए। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, कभी वो हाथ से तलवार लहरा रहे हैं तो कुछ देर बाद उसी तलवार से अपने जन्मदिन पर केक काटते नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि, इस दौरान कांग्रेस से पार्षद वसीम खान भी उनके साथ मौजूद नजर आए। आयोजन का यह तरीका अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है।