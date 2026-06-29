रेलवे मालगोदाम तक रोड बनाने के आश्वासन हुए खोखले साबित, कॉलोनी से निकलते हैं वाहन

बीना. पश्चिमी रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे की मालगोदाम तक पहुंचने के लिए अभी तक अधिकारी रोड नहीं बना पाए हैं। अब रेलवे स्टेशन का कार्य भी जल्द शुरू होना है, जिससे भारी वाहन बड़ी संख्या में कॉलोनी से निकलेंगे। इसके बाद भी इस ओर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

रेलवे की मालगोदाम वर्षों पहले पश्चिमी रेलवे कॉलोनी में झांसी गेट के पास बनाई गई थी और उस समय चारों तरफ से रास्ता खुला था, लेकिन अब आसपास मकान बनने के बाद रास्ता संकरा हो गया है। साथ ही यहां बनाए गए ओवरब्रिज ने स्थिति और खराब कर दी है। मालगोदाम आने वाले वाहन ब्रिज के बाजू से बने संकरे एप्रोच रोड से नहीं निकल पाते हैं, जिससे वह कॉलोनी के बीच से निकल रहे हैं। एफसीआई से मालगाड़ी में लोड होने के लिए गेहूं भेजा जाता है और यह वाहन भी कॉलोनी से निकलते हैं। आने वाले वर्षों में उद्योग लगने से मालगोदाम आने-जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों के पास कोई योजना नहीं है।