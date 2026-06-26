चोरों ने दी पुलिस को चुनौती: थाने से महज सौ कदम की दूरी पर सराफा दुकान में चोरी

बीना. शहर में दिनों दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों में पुलिस का डर न होने की वजह से अब तो चोर पुलिस थाने के पास ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बुधवार की रात में कुछ चोरों ने एक सराफा दुकान का ताला तोडकऱ दुकान से करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवरात व सात हजार रुपए नकद चोरी कर लिए।

जानकारी के अनुसार अनिल पिता श्यामलाल सोनी (52) निवासी कटरा वार्ड की सराफा दुकान पुलिस थाने के पीछे थाने से महज सौ मीटर की दूरी पर है। जहां पर कुछ चोरों ने रात करीब एक बजे ताला तोडकऱ अंदर से शटर को बंद कर लिया। चोरों ने दुकान में रखे करीब डेढ़ किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इसके अलावा बेटी की शादी में जरूरत के लिए व्यापारी ने करीब सात हजार रुपए के नए नोट एकत्रित किए थे, वो भी चोरी चले गए। सुबह करीब नौ बजे सराफा व्यापारी का बेटा दुकान पर पहुंचा, तो वहां पर दुकान के ताले टूटे मिले। उसने इसके बारे में अपने पिता को बताया जो मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के लिए फिंगर प्रिंट की टीम को बुलाया, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार व आरक्षक रविन्द्र राजपूत मौके पर पहुंचे और चोरों के फिंगर प्रिंट एकत्रित किए।