अग्नि सुरक्षा भगवान भरोसे: बिना फायर सिस्टम के संचालित हो रहे व्यावसायिक भवन, फिर भी दे दी जाती है अनुमति

बीना. शहर में तेजी से बढ़ रहे व्यावसायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है। अधिकांश व्यावसायिक भवन बिना फायर फाइटिंग सिस्टम के संचालित हो रहे हैं, जबकि नगर पालिका द्वारा निर्माण और संचालन की अनुमति दे दी है। स्थिति यह है कि अधिकांश भवनों में आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण हैं और न ही सुरक्षित निकास व्यवस्था।

शहर के कई व्यावसायिक भवनों केवल एक ही प्रवेश और निकास द्वार है। यदि किसी कारणवश आग लग जाए या भगदड़ की स्थिति बने तो लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने में भारी परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार बहुमंजिला भवनों और भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक परिसरों में कम से कम दो आपातकालीन निकास मार्ग और फायर सेफ्टी सिस्टम होना आवश्यक है, लेकिन अधिकांश भवनों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यदि व्यावसायिक भवनों में आग लगने की घटना होती है, तो बचाव और राहत कार्य में भारी मुश्किलें आ सकती हैं।