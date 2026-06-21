एक माह का मेगा ब्लॉक: जुलाई में कई ट्रेनें रद्द, दर्जनों का बदलेगा मार्ग, यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है परेशानी

रीशेड्यूल करके चलाई जाने वाली ट्रेनें

गोरखपुर-डॉ. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस 9 जुलाई को खजुराहो-बिरारी के बीच 30 मिनट, बलिया-डॉ. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस 12 जुलाई को खजुराहो-बिरारी के बीच 45 मिनट, निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 14 एवं 16 जुलाई को 110 मिनट, अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस 11 से 15 जुलाई तक 80 मिनट, अमृतसर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 11 से 18 जुलाई को 40 मिनट, निजामुद्दीन-कोयंबटूर एक्सप्रेस 15 जुलाई को 110 मिनट, भोपाल-खजुराहो एक्सप्रेस 13 जुलाई को 30 मिनट, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस 16 जुलाई को 110 मिनट, एर्नाकुलम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस 11 जुलाई को 25 मिनट, विशाखापट्टनम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस 12 व 16 जुलाई को 25 मिनट, कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस 16 जुलाई को 10 मिनट, अहमदाबाद-बनारस एक्सप्रेस को 11 से 14 जुलाई को 60 मिनट, अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस 10 व 15 जुलाई को 60 मिनट व 19 जुलाई को 100 मिनट, पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस 14 जुलाई को 15 मिनट, हैदराबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस 10 जुलाई को 40 मिनट, इंदौर-बनारस एक्सप्रेस 20 जुलाई को 60 मिनट रीशेड्यूल करके चलाई जाएगी। इस दौरान तीसरी लाइन, अप एवं डाउन लाइन पर विभिन्न चरणों में ब्लॉक लेकर कार्य किया जाएगा।