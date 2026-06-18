‘मां, मेरे साथ धोखा हुआ है’…गर्लफ्रेंड का बर्थ-डे मनाने रीवा गए युवक का बीना के पास मिला शव

परिजन के मुताबिक अरमान ने मां से फोन पर बात करते वक्त यह भी बताया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिस युवती के जन्मदिन में शामिल होने वह गया था, वह वहां मौजूद नहीं थी।बताया गया कि युवती उज्जैन में पढ़ाई करती है, जबकि मूल रूप से रीवा की रहने वाली है। अरमान और युवती उज्जैन के एग्रीकल्चर कॉलेज में साथ पढ़ते थे तथा दोनों के बीच करीब डेढ़ साल से प्रेम संबंध थे। मां से बातचीत के बाद अरमान का मोबाइल बंद हो गया था। इसके बाद परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। परिजनों का कहना है कि 17 जून की रात करीब 9.30 बजे उन्हें एक छात्र का फोन आया, जिसने बताया कि अरमान बीना के पास किसी रेलवे स्टेशन के नजदीक गिर गया है। जब परिवार ने उससे पूछा की जानकारी कहां से मिली है, तो उसने उसी युवती का नाम बताया, जिससे अरमान का प्रेम संबंध था।