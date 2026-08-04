Sagar news: ‘पोती को पीट रही थी बहू…’, पुलिस से रिटायर ससुर ने किए 7 से 8 वार, बहु की मौत

उन्होंने यह भी दावा किया कि बचाव करते समय उनके हाथ में भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि सुबह बहू नीचे आई और घर में रखे मंदिर को उठाकर फेंक दिया। उसने कुर्सियों में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद वह बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने चली गई। जब वह नहाकर पूजा कर रहे थे, तभी बहू लौटकर आई और छोटी बच्ची को उठाकर पीटने लगी। उसे बचाने के लिए पहुंचे तो बहू ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।