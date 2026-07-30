बेटी-दामाद को धोखे से सागर कोर्ट परिसर बुलाकर परिजनों ने पीटा, 7 महीने पहले की थी लव मैरिज

Sagar Love Marriage Couple Assault: मध्यप्रदेश के सागर में जिला कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं नव दंपती के साथ मारपीट कर दी। कोर्ट परिसर में हो रही मारपीट के कारण लोगों की भीड़ लग गई, किसी तरह नव दंपती परिजनों के चंगुल से छूटकर भागे और एसपी कार्यालय पहुंचे। घायल पति ने बताया कि उन्होंने करीब 7 महीने पहले लव मैरिज की थी और उसने मारपीट करने का आरोप पत्नी के परिजनों पर लगाया है।