Bina news: रेलवे ने लॉन्च किए 3 नए ऐप, रेल कर्मचारियों को मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

डीओएसटी ऐप का सबसे बड़ा उद्देश्य ट्रैक पर कार्यरत कर्मचारियों को ट्रेन आने से पहले मोबाइल पर अलर्ट देना है। इससे कर्मचारी समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकेंगे और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। ऐप वॉयस और वाइब्रेशन से भी अलर्ट देने में सक्षम है। वहीं डीओएसटी ऐप जीपीएस तकनीक के माध्यम से कर्मचारी की लोकेशन ट्रैक करेगा। आपातकाल में कर्मचारी एसओएस बटन दबाकर तत्काल सहायता के लिए संदेश भेज सकेगा। वहीं ई-टीएसआर ऐप से पारंपरिक स सिग्नल रजिस्टर को डिजिटल स्वरूप दिया गया है। इससे रिकॉर्ड सुरक्षित ज रहेगा और कागजी प्रक्रिया कम होगी।