एमपी में 8 अगस्त से बसों की हड़ताल, बस ओनर्स एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम

bus strike from august 8 bus owners association demands, प्रतीकात्मक तस्वीर (SOURCE-PATRIKA FILE)
MP Bus Strike: मध्यप्रदेश के सागर में प्रदेशभर के बस मालिक रविवार को एकत्रित हुए। मप्र बस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त तक अगर उनकी 8 सूत्रीय मांगें शासन ने नहीं मानीं तो प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदेश के कोने-कोने में मौजूद 28 हजार बसों के पहिए थम जाएंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि हम शासन से पिछले 5 साल से किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।
बस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हम शासन से पिछले 5 साल से किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं। 15 जून को किराया बोर्ड की बैठक में भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हो सका है। किराया बोर्ड के प्रस्ताव में 2.50 रुपए प्रति किमी किराया बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा हमारी 7 अन्य मांगें भी हैं। यदि 7 अगस्त की रात 12 बजे तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
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