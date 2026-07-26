एमपी में 8 अगस्त से बसों की हड़ताल, बस ओनर्स एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम

MP Bus Strike: मध्यप्रदेश के सागर में प्रदेशभर के बस मालिक रविवार को एकत्रित हुए। मप्र बस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त तक अगर उनकी 8 सूत्रीय मांगें शासन ने नहीं मानीं तो प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदेश के कोने-कोने में मौजूद 28 हजार बसों के पहिए थम जाएंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि हम शासन से पिछले 5 साल से किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।