23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

पीएचई की ब्लॉक में 36 नलजल योजनाएं, 19 हुईं पंचायतों को हैंडओवर, तीन का चल रहा ट्रायल

टंकी लीकेज, तकनीकी खामियों से अटकी प्रक्रिया, पंचायतें अधूरी योजनाएं लेने को तैयार नहीं, कुछ पंचायातों में पर्याप्त पान न होने से आ रही परेशान
2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jul 23, 2026

In the block, the PHE department has 36 tap-water schemes

रामपुर में बनाई गई टंकी में लीकेज। फोटो-पत्रिका

बीना. हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन और पीएचई विभाग की नल-जल योजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। पीएचई की कुल 36 योजनाओं में से 19 ही पंचायतों को हैंडओवर हो पाई हैं। नलजल योजनाएं शुरू न होने से ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं, अधूरी योजनाएं पंचायत हैंडओवर नहीं ले रही हैं।
जानकारी के अनुसार पीएचई विभाग की 36 योजनाओं में 19 तो पंचायतों ने हैंडओवर लेकर पानी की सप्लाई गांवों में शुरू कर दी है, लेकिन 17 योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें कुछ न कुछ कमी के चलते यह हैंडओवर नहीं हो रही हैं। कहीं टंकी लीक है, तो कहीं बिजली कनेक्शन या फिर अन्य कमियां रह गई हैं। किर्रोद की नलजल योजना में बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है, तो गोदना में भी कमियां हैं। रामपुर में बनाई गई टंकी को जब भरा गया था, तो उसमें लीकेज होने पर ग्रामीणों ने शिकायत की थी, इसके बाद उसमें मरम्मत कार्य कराया गया है और पानी सप्लाई भी गांव में हो रहा है। यह योजना ट्रायल पर चलाई जा रही है, इस दौरान जो भी कमियां रहेंगी उन्हें दूर करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। साथ ही रामपुर सहित तीन योजनाएं ऐसी हैं, जो जल्द ही हैंडओवर हो सकती हैं।

ट्रायल के दौरान लिए जा रहे सौ-सौ रुपए
ग्राम रामपुर की नल-जल योजना अभी पीएचई विभाग द्वारा ट्रायल पर संचालित की जा रही हैं, जो मई माह से शुरू हुई थी। इसके बाद भी ग्रामीणों ने सौ-सौ रुपए लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब योजना हैंडओवर नहीं हुई है, तो रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं।

नवंबर तक सभी योजनाएं हो जाएंगी चालू
36 में से 19 योजनाएं हैंडओवर हो चुकी हैं और 3 का ट्रायल चल रहा है। शेष 14 योजनाओं में कुछ काम शेष रहा गया है, जो नवंबर तक पूरा हो जाएगा। रामपुर की टंकी में सीपेज हुआ था, जिसकी शिकायत मिलने पर वॉटर प्रूफिंग करा दी गई है। साथ ही जिन योजनाएं के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, वहां जल निगम से पानी लिया जाएगा। रामपुर में सौ रुपए कौन ले रहा है इसकी जानकारी नहीं है।
महेन्द्र शिल्पकार, प्रभारी एसडीओ, पीएचई

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jul 2026 12:15 pm

Published on:

23 Jul 2026 11:51 am

Hindi News / News Bulletin / पीएचई की ब्लॉक में 36 नलजल योजनाएं, 19 हुईं पंचायतों को हैंडओवर, तीन का चल रहा ट्रायल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Gujarat Weather: गुजरात में भारी बारिश से बिगड़ने लगे हालात, नदियां उफान पर, कई जिलों में रेड अलर्ट

Gujarat Heavy Rain
अहमदाबाद

राजस्थान के खेतों से दुनिया तक… जीआइ टैग की दौड़ में सात कृषि उत्पाद

A Kinnow orchard laden with fruit in a farmer's field in Sri Ganganagar district
श्री गंगानगर

सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

Sonam Raghuvanshi Bail Cancelled
इंदौर

Ajmer Band: आनासागर झील की दुर्दशा पर फूटा गुस्सा, कांग्रेस के आह्वान पर स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद

Ajmer Bandh
अजमेर

भिलाई में हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो युवकों की दर्दनाक मौत

Bhilai road accident
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.