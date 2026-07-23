Rajasthan: जेल में सजा शादी का मंडप, मूलाराम और सीमा ने रचाया विवाह, अब बेटी की शादी पर क्या बोले पिता

दुल्हन सीमा के पिता राधा किशन ने भावुक होते हुए कहा कि सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। यह समाज के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सीमा करीब दो साल से जेल में है। समाज को इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए ताकि लोग सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकें।

वहीं, पुलिस अधिकारी रामचंद्र शर्मा ने इसे एक अनूठी पहल बताते हुए कहा कि सजा काट रहे बंदियों का इस तरह से पुनर्वास होना समाज के लिए एक बेहद सकारात्मक संदेश है। इसे आगे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को मुख्यधारा में लौटने का मौका मिले।