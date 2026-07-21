जोधपुर: जोजरी नदी में जहर! पानी न पीने लायक और न सिंचाई के योग्य, JNVU की स्टडी में खुलासा

जोजरी नदी के छह स्थानों से हर सप्ताह पानी के नमूने एकत्र कर जांच की गई। पीएच, टीडीएस, ईसी, क्लोराइड, अल्केलिनिटी, डाइऑक्साइड, फ्री कार्बन फ्लोराइड, अमोनियाकल नाइट्रोजन और फॉस्फेट की जांच की गई। केवल पीएच और अमोनियाकल नाइट्रोजन वॉटर ही बीआइएस व सीपीसीबी की स्वीकार्य सीमा में मिले। क्वालिटी इंडेक्स 4872.29 से 7076.49 के बीच दर्ज हुआ, जिससे पानी को पीने योग्य नहीं माना गया। 2019-21 के नमूनों में डब्ल्यूक्यूआइ 62.64 से 164.29 के बीच मिला, जिसे सिंचाई के लिए भी अनुपयुक्त बताया गया।