श्रीगंगानगर: रायसिंहनगर में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर): ग्राम पंचायत नानूवाला क्षेत्र के गांव 56 एनपी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खेत में बनी पानी की गहरी डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। अपने बड़े भाई को डूबता देख उसे बचाने के लिए कूदा छोटा भाई भी गहरे पानी की चपेट में आ गया। इस हृदयविदारक घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र और मृतकों के मूल गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।