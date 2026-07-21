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श्रीगंगानगर: रायसिंहनगर में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर क्षेत्र में खेत की पानी की डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले एक भाई डिग्गी में गिरा, उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी पानी में कूद गया, लेकिन दोनों डूब गए। घटना गांव 56 एनपी की है। पुलिस, ग्रामीण और गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाले।
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श्री गंगानगर

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Arvind Rao

Jul 21, 2026

Sri Ganganagar

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस व परिजन (पत्रिका फोटो)

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर): ग्राम पंचायत नानूवाला क्षेत्र के गांव 56 एनपी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खेत में बनी पानी की गहरी डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। अपने बड़े भाई को डूबता देख उसे बचाने के लिए कूदा छोटा भाई भी गहरे पानी की चपेट में आ गया। इस हृदयविदारक घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र और मृतकों के मूल गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव 45 एनपी निवासी गुरदीप सिंह मंगलवार सुबह करीब 8 बजे किसान जगजिंदर सिंह गिल के खेत पर कृषि कार्य से गया हुआ था। इसी दौरान डिग्गी के पास काम करते समय अचानक पैर फिसलने से गुरदीप सिंह असंतुलित होकर गहरे पानी से भरी डिग्गी में जा गिरा। खेत मालिक ने तुरंत घटना की सूचना गुरदीप के परिजनों को दी।

सूचना मिलते ही गुरदीप का छोटा भाई राजदीप सिंह बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंचा। आंखों के सामने बड़े भाई को जिंदगी और मौत से जूझता देख राजदीप ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में छलांग लगा दी।

डिग्गी में पानी का स्तर अधिक होने और गहराई के कारण राजदीप भी गहरे पानी में फंस गया। तैराकी का पर्याप्त मौका न मिलने और पानी के तेज दबाव के कारण दोनों भाई बाहर नहीं निकल सके और कुछ ही देर में डूब गए।

हादसे का पता चलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए और अपनी स्तर पर दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलते ही रायसिंहनगर पुलिस प्रशासन की टीम भी गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को डिग्गी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों की मौत हो चुकी थी।

गांव में पसरा सन्नाटा

नानूवाला के सरपंच रामकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए बताया कि दो युवा भाइयों की इस तरह अचानक हुई मौत से गांव 45 एनपी और आसपास के पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। एक ही घर के दो चिराग बुझने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Updated on:

21 Jul 2026 10:33 am

Published on:

21 Jul 2026 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: रायसिंहनगर में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

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