लाश को पत्थरों से कुचला, ऊपर कंटीली झाड़ियां डाल दी: उदयपुर के बहुचर्चित हत्याकांड में पति-पत्नी और साथी को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उदयपुर के बेड़वास इलाके के रहने वाले 58 वर्षीय मृतक किशोर कुमार शर्मा की 13 अगस्त 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना वाले दिन किशोर कुमार अलसुबह करीब 4 बजे घर से उदियापोल रोडवेज बस स्टैंड के लिए निकले थे। जब वे देर रात तक वापस अपने घर नहीं लौटे, तो उनके चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसके बाद उनके पुत्र लोकेश शर्मा ने उदयपुर के सूरजपोल थाने में पिता की गुमशुदगी की आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई।