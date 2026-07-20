20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: खुद ही अपने मकान तोड़ने लगे लोग, नेशनल हाईवे-162E के लिए अतिक्रमण हटाने के मिले थे नोटिस

People Remove Illegal Encroachment: उदयपुर में नेशनल हाईवे-162E के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। नोटिस मिलने के बाद बलीचा गांव में कई लोग खुद ही अपने मकान और निर्माण हटाने में जुट गए हैं।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jul 20, 2026

Udaipur Encroachment Remove

हाईवे की जद में आ रहे निर्माण हटाते हुए ( फोटो: पत्रिका)

National Highway 162E: उदयपुर जिले के भटेवर निचली ओडन होकर गढ़बोर चारभुजा तक विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-162ई के लिए अवाप्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी होने के बाद हल्दीघाटी क्षेत्र के बलीचा गांव में कई मकान और भवन मालिक स्वयं ही अपने निर्माण हटाने में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिन से गांव में जेसीबी और मजदूरों की मदद से पक्के और कच्चे निर्माण तोड़े जा रहे हैं ताकि प्रशासन की कार्रवाई से पहले लोग अपना सामान और निर्माण सामग्री सुरक्षित निकाल सकें।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों की टीम लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही है। अधिकारियों की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि जिन लोगों ने अब तक अधिग्रहित भूमि से कब्जे नहीं हटाए हैं, वे निर्धारित समय में स्वयं निर्माण हटा लें अन्यथा प्रशासन की ओर से मशीनों के जरिये कार्रवाई की जाएगी और इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। कई जगहों पर लोग अपने घरों से दरवाजे, खिड़कियां, लोहे की सामग्री और अन्य सामान निकालते नजर आए। वहीं कुछ भवन मालिक मजदूरों की मदद से पुराने निर्माण को हटाने में जुटे हुए हैं।

पूरी हो चुकी मुआवजा प्रक्रिया

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों की टीम लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही है। अधिकारियों की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि जिन लोगों ने अब तक अधिग्रहित भूमि से कब्जे नहीं हटाए हैं, वे निर्धारित समय में स्वयं निर्माण हटा लें अन्यथा प्रशासन की ओर से मशीनों के जरिये कार्रवाई की जाएगी और इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। अतिक्रमण हटने के बाद निर्माण कार्य में आने वाली बाधाएं कम होंगी और काम की गति बढ़ेगी।

पुलिस की मौजूदगी में हटा रहे निर्माण

हाल ही उदयपुर जिले में स्थित वल्लभनगर क्षेत्र में भी इसी परियोजना के तहत अवाप्त भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बलीचा सहित पूरे कॉरिडोर में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अभियान चलाकर सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, जिससे हाईवे निर्माण कार्य तय समय में पूरा किया जा सके।

Rajasthan Panchayat Election: भजनलाल सरकार आज हाईकोर्ट में पेश करेगी चुनाव का रोडमैप, ये हो सकता है संभावित कार्यक्रम

ये भी पढ़ें
Panchayat and civic body election

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 08:41 am

Published on:

20 Jul 2026 08:40 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: खुद ही अपने मकान तोड़ने लगे लोग, नेशनल हाईवे-162E के लिए अतिक्रमण हटाने के मिले थे नोटिस

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur News: कांस्टेबल ने ड्यूटी से लौटकर कमरे पर की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी शादी

Udaipur Constable Death
उदयपुर

Udaipur Accident: तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में घुसी, पति-पत्नी की गाड़ी के अंदर हुई मौत, एक साल पहले हुई थी शादी

Udaipur Accident
उदयपुर

उदयपुर : रील्स और प्री-वेडिंग शूट से दुनिया में छाई रायता हिल्स पर अब 30 हजार पौधों से छाएगी हरियाली

rayta hills udaipur
उदयपुर

उदयपुर शहर में बन रही प्रतिदिन 20 हजार लीटर दूध से आइसक्रीम

ice creame
उदयपुर

राजस्थान से फ्री शिक्षा के बहाने ले गए 7 बच्चे, उदयपुर सांसद ने धर्मान्तरण का मामला बताते हुए चेताया

Udaipur Children Trafficking Case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.