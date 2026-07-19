Udaipur Accident: तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में घुसी, पति-पत्नी की गाड़ी के अंदर हुई मौत, एक साल पहले हुई थी शादी

थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतकों की पहचान जालोर जिले के निंबावास निवासी 25 वर्षीय मुकेश चौधरी और उनकी 22 वर्षीय पत्नी प्रियंका साहनी के रूप में हुई है। प्रियंका मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थीं। दोनों का विवाह करीब एक वर्ष पहले आर्य समाज रीति-रिवाज से हुआ था। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को देने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव उनको सुपुर्द कर दिए।