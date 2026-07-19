राजस्थान से फ्री शिक्षा के बहाने ले गए 7 बच्चे, उदयपुर सांसद ने धर्मान्तरण का मामला बताते हुए चेताया

उदयपुर। मुफ्त शिक्षा के बहाने गरीब और आदिवासी बच्चों का उदयपुर से ले जाने का मामला सामने आया है। गिरोह बच्चों को बस से अहमदाबाद और फिर वहां से ट्रेन से गोवा लेकर पहुंचा था। बच्चों को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी थी, लेकिन रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरोह पहले भी कई बच्चों को तमिलनाडु भेज चुका है। छुड़ाए गए सभी बच्चे झाड़ोल के गांवों के रहने वाले हैं। गिरोह से छुड़ाए बच्चों में 2 लड़कियां और 5 लड़के हैं, जिनकी उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच है। बच्चों ने पूछताछ में बताया कि वे चर्च जाया करते थे।