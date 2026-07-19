उत्तराखंड के जंगल में मिला राजस्थान के दंपती का शव, 6 महीने पहले शादी, प्रेग्नेंट थी पत्नी; खुशियां आने से पहले घर में मातम

परिजनों के अनुसार, 17 जुलाई को प्रेमनगर के एक व्यक्ति की नजर सड़क किनारे खड़ी बाइक पर पड़ी। बाइक में चाबी लगी हुई थी और उस पर लेडिज बैग टंगा हुआ था। बाइक पहचानने पर उसने इसकी परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया। रात करीब एक बजे पुलिस को जंगल में एक पेड़ से लटके दोनों के शव मिले। युवक का शव महिला के दुपट्टे से तथा युवती का शव युवक की दस्तार (पगड़ी) से लटका हुआ था।