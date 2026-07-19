नौकरीपेशा महिलाओं में बढ़ा छोटे परिवार का चलन, शोध में बड़ा खुलासा

उच्च शिक्षित और नौकरीपेशा महिलाओं का सर्वे हसन खान मेवात नगर, स्कीम-10ए, मनु मार्ग, स्कीम-8, मालवीय नगर, सूर्य नगर, अंसल टाउन और बुद्ध विहार में किया गया।

निम्न आय वर्ग की महिलाओं का सर्वे धोबी गट्टा, साहब जोड़ा, अकाहपुरा, कबीर कॉलोनी, खड़ाना मोहल्ला, चूड़ी मार्केट और लोहिया का तिबारा जैसे क्षेत्रों से शामिल किया गया।

अध्ययन में सामने आया कि मालवीय नगर, मनु मार्ग, अंसल टाउन, सूर्य नगर में अधिकतर परिवार एक या दो बच्चों तक सीमित हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर बस्तियों में बड़े परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।