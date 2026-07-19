Alwar News: अलवर पहुंचे मुनि सौम्य सागर महाराज, भव्य मंगल प्रवेश से भक्तिमय हुआ शहर

रविवार को आयोजित होने वाला भक्ति कार्यक्रम सुबह तक सीमित नहीं रहेगा। शाम 6:15 बजे से विशेष 'लॉजिकल जिज्ञासा समाधान' सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं की धार्मिक शंकाओं का तर्कपूर्ण समाधान किया जाएगा। इसके बाद शाम 7:15 बजे जैन मित्र मंडल एवं श्री दिगम्बर जैन अग्रवाल महिला मंडल के सहयोग से महाआरती और भव्य भक्ति संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम में भजन, आरती और आध्यात्मिक वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।



आयोजकों ने सभी धर्मप्रेमियों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है।दिगम्बर जैन अग्रवाल पंचायती मंदिर के मंत्री कैलाश चंद जैन ने बताया कि आज का यह दिन बेहद ख़ास है। जैन भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों ने महाराज का आशीर्वाद लेकर जीवन को सफल बनाया।