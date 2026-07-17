Alwar News: अलवर के बड़ा गांव में महारुद्र यज्ञ शुरू, कलश यात्रा में ऊंट के डांस ने जीता दिल

इन कुंडों का निर्माण पूरी तरह से ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया गया है, जिसमें अर्द्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और चतुर्भुज (चौकोर) जैसी अलग-अलग आकृतियों के हवन कुंड शामिल हैं। इस महाआयोजन में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कथा के लिए एक विशाल वाटरप्रूफ डोम (पंडाल) बनाया गया है, जहां एक साथ 3 से 4 हजार श्रद्धालु बैठकर कथा का आनंद ले सकेंगे। आज से शुरू हुआ यह धार्मिक उत्सव आने वाले दिनों में क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहेगा।