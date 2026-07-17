Alwar: फिरौती की साजिश नाकाम होने पर की 12वीं के छात्र की हत्या, मामा को सोशल मीडिया से चला मौत का पता

15 जुलाई की सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच नौगांवा थाना क्षेत्र के नेवाड़ा गांव के जंगल में एक फार्म हाउस के पास पहाड़ी पर युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर दोपहर करीब ढाई बजे सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शाम करीब छह बजे शव की पहचान तुषार कुमार पुत्र राजेश कुमार जाटव के रूप में हुई। इसके बाद 16 जुलाई को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तुषार 14 जुलाई को घर से अकेला निकला था। इसके बाद गांव का युवक संजू उर्फ सूरज उसे काला कुआं क्षेत्र में उसके एक दोस्त के घर ले गया। वहां से वह बहला-फुसलाकर उसे अपनी मौसी के गांव नेवाड़ा ले गया, जहां संजू और नरेश ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।