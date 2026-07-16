16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Accident: बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत, मजदूरी पर जा रहा परिवार वापस लौटा

अलवर के नौगांवा में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। 16 वर्षीय विजय अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही मजदूरी के लिए निकला पूरा परिवार बीच रास्ते से वापस लौट आया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Jul 16, 2026

alwar accident

Alwar Accident: क्षतिग्रस्त बाइक और मृतक किशोर विजय (फोटो-पत्रिका)

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। नौगांवा थाना क्षेत्र के नाहरपुर खुर्द गांव में 16 वर्षीय किशोर विजय की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। विजय अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। घटना के समय परिवार मजदूरी के लिए दूसरे जिले जा रहा था, लेकिन बेटे की मौत की सूचना मिलते ही उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, विजय अपनी छोटी बहन को नौगांवा के राजकीय विद्यालय छोड़कर घर लौट रहा था। बहरीपुर रोड पर सामने से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विजय गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

अलवर जिला अस्पताल में हुई मौत

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल किशोर को नौगांवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही विजय ने दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया।

ट्रैक्टर सहित चालक फरार

हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। नौगांवा पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि फरार चालक की पहचान और ट्रैक्टर का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देर शाम तक परिजनों की ओर से इस संबंध में कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

यह वीडियो भी देखें :

अनूपगढ़ जा रहा था परिवार

विजय अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक छोटी बहन है, जिसे वह रोज की तरह स्कूल छोड़ने गया था। परिजनों ने बताया कि परिवार मजदूरी के लिए श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान रास्ते में उन्हें विजय के सड़क हादसे में घायल होने और बाद में मौत की सूचना मिली। यह खबर मिलते ही पूरा परिवार यात्रा बीच में छोड़कर तुरंत नौगांवा लौट आया।

किशोर की मौत से गांव में शोक

किशोर की असमय मौत से गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि विजय शांत स्वभाव का और परिवार का सहारा था। उसकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है।

Kotputli Behror: बानसूर में जमीन के पुराने विवाद में संघर्ष, ट्रैक्टर से कुचलकर ताऊ की हत्या

ये भी पढ़ें
Kotputli Behror

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 08:29 pm

Published on:

16 Jul 2026 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Accident: बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत, मजदूरी पर जा रहा परिवार वापस लौटा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kotputli Behror: बानसूर में जमीन के पुराने विवाद में संघर्ष, ट्रैक्टर से कुचलकर ताऊ की हत्या

Kotputli Behror
अलवर

Alwar Murder: 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या, झाड़ियों में मिला शव; परिजन बोले- दोस्तों ने ही मार डाला

Tushar Murder Case-1
अलवर

Alwar Jagannath Mela: भगवान जगन्नाथ को बांधे कंगन-डोरे, दूल्हा रूप में दर्शन देंगे भगवान

Alwar Jagannath Mela
अलवर

Pregnant Women Screening: प्रसूताओं की मौत के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, शुरू हुआ बड़ा अभियान

Pregnant Women Screening
अलवर

Rajasthan HC Stay: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा सहायक प्रोफेसर भर्ती पर लगाई रोक

rajasthan hc stay
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.