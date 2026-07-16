Alwar Accident: बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत, मजदूरी पर जा रहा परिवार वापस लौटा

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। नौगांवा थाना क्षेत्र के नाहरपुर खुर्द गांव में 16 वर्षीय किशोर विजय की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। विजय अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। घटना के समय परिवार मजदूरी के लिए दूसरे जिले जा रहा था, लेकिन बेटे की मौत की सूचना मिलते ही उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा।