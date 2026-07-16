Alwar Jagannath Mela: भगवान जगन्नाथ को बांधे कंगन-डोरे, दूल्हा रूप में दर्शन देंगे भगवान

दोज पूजन के मुख्य कार्यक्रम में पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ को कंगन और डोरे बांधे। इस दौरान जगन्नाथ महिला मंडल की ओर से भगवान के मंगल और वैवाहिक गीतों की बेहद खूबसूरत प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।



दोज पूजन के बाद इस कंगन-डोरे को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा गया। अलवर में यह लोक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के इस सिद्ध कंगन-डोरे को धारण करने से अविवाहित कन्याओं के विवाह के योग जल्द बन जाते हैं। यही वजह है कि इसे लेने के लिए मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।