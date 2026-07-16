Alwar: ‘मेरी बेटी के साथ किया गलत व्यवहार’, पति के आरोपों के बाद अरबपति परिवार की बहू शिखा ने खोले कई राज

अलवर। अलवर के प्रतिष्ठित उद्योगपति विजय डाटा के परिवार में चल रहा पारिवारिक विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। पति सौरभ डाटा की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अब उनकी पत्नी शिखा डाटा पहली बार मीडिया के सामने आई और कई राज खोले। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शिखा ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। मैं अपने ही घर में रहना चाहती हूं। मेरी शादी को 16 वर्ष हो चुके हैं। कोई व्यक्ति अपने ही घर में घुसपैठ कैसे कर सकता है? मुझ पर और मेरी घरेलू सहायक पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे तथा मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया गया। पुलिस निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाए।