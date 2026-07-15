Rajasthan: प्रेम-सबंधों में युवक की मौत, जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला, प्रेमिका समेत 8 पर हत्या का केस

आरोप है कि खानपुर पहुंचने पर पूरण और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रमोद पर संगीता से दूर रहने और सभी तरह के संबंध समाप्त करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपियों ने प्रमोद को जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद पूरण, अशोक, कविता, संगीता, अंजली, वर्षा, पोला और धनराज ने मिलकर प्रमोद को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया।