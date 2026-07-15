Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में युवा अधिवक्ता की मौत, इकलौते बेटे को खोने के गम में डूबा परिवार

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10 बजे रानीवाड़ा-सांचौर स्टेट हाईवे पर पाल मार्ग के पास यह हादसा हुआ। सेवाड़ा गांव निवासी अधिवक्ता सुमेरसिंह सोलंकी बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।